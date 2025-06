MARGE-MARIE PAAS Paavsti kaalukas sõnum

Tegelikult on need küsimused täiesti õigustatud, sest maailm on katki ja vajab ühte tugipunkti – ühte autoriteeti, ühte liidrit, kellele toetuda – ja see on praeguses olukorras täiesti normaalne. Ja on loomulik, et me soovime väga häid uudiseid ja lootust, et elu ja maailm pöördub paremuse poole. Kuid ta on eelkõige Püha Isa, Rooma paavst, vaimne autoriteet, kes püüab ühendada ja lepitada inimesi, mitte ei ole valitud maailma probleemide lahendamiseks.