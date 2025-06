ANTS SILD Vabadussõja mälestus väärib Tallinnas tõeliselt suursugust maamärki

Riias vabadussamba ees seistes võiks leida nendele sõnadele kinnituse ka mitmest teisest vaatenurgast. Ajaloo ning aegade tormides vastu pidanud lätlaste vabadussamba ümber on mingi müstiline aura, objekt aga ise on kui elatud ajastute ja ajatuse tunnistaja. Lätlaste hingejõu sümbol kõnetab mitte ainult oma rahvast, vaid on ka maamärk, mille juurde juhtida võõraid ja külalisi.