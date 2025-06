CLYDE KULL G7 seisab märgilise valiku ees

Täna, pool sajandit hiljem, on see formaat ajaproovile selgelt alla jäänud. G7 globaalne mõju kahaneb - praegu moodustab see alla 30 protsendi maailma SKPst ja 10 protsenti elanikkonnast -, sisemine sidusus mureneb ja küsimus, kas ja milleks seda formaati üldse vaja on, muutub üha päevakohasemaks.