Mõned päevad varem teatas Saksamaa luurehinnang, et Venemaa võib rünnata lääneriike viie aasta pärast. Seda juhul, kui sõda Ukrainas kohe lõpeks. Kui need luurehinnangud on täiesti korrektsed ning Venemaal on olemas kindel plaan Euroopa sõjaliseks ründamiseks, on sellise plaani peatamine põhilises osas väga lihtne. Sellisel juhul ei ole mitte mingit mõtet hoida end tagasi Ukraina sõjalisel toetamisel ja Venemaa vastaste sanktsioonide kehtestamisel. Venemaa armee on täielikult seotud Ukrainas ja kannab seal väga suuri kaotusi. Isegi juhul, kui Ukrainas saavutatakse vaherahu praegusel kontaktjoonel, ei saa Venemaa enne endale sobiva lahenduse saavutamist Ukrainast suuremat osa vägesid välja viia. Kindlasti peab Euroopa viivitamatult lõpetama Venemaa kaitsetööstuse finantseerimise, ehk nafta ja gaasi ostmise Venemaalt.