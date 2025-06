Võib ju väita, et ühe pehmelt öeldes omapärase noore rootslanna sekeldamised ei ole seda väärt, et erutusseisundisse sattuda, ja paljud guruks pidavad kommentaatorid just nii väidavadki. See tekitab targa inimese tunde. Eriti targa inimese tunne tekib siis, kui pilkavalt muiates märkida, et küll on jänespüksid, kardavad üht relvitut Aspergeri sündroomiga tütarlast.

Ent kui see tütarlaps – nüüdseks siiski juba 22-aastane – on maailmakuulus ja kui tuhanded aktiivsed ning paljudel juhtudel isegi arukad inimesed on ta uueks Jeanne d’Arciks kuulutanud, siis ei saa olla tegu millegi tühisega. Isegi kui inimene ise on tühine, siis nähtus mitte. Kui tema teod liigutavad vaata et miljoneid, siis tuleb küsida, mis see on, mis neid miljoneid liikvele ajab.