GERRY KONNOV Kas ideoloogia ületab taas kainet mõistust?

Polüvinüülkloriid ehk rahvakeeli PVC materjal on üks laiemalt kasutatav alusmaterjal reklaamitööstuses. Korduskasutatav. Materjalina ei ole kuidagi loodussõbralik ehk ideepoolest on ju hea, kui see materjal Tallinnas keelatakse. Nagu alati on igal asjal teine külg, nii ka selle teemaga.

Üheltpoolt on ju tore hüüda välja, et «Tallinn on esimene linn Euroopas, kus keelatakse PVC kasutus» või pikemalt «PVC materjalidest valmistatud välireklaamide keeld on osa Tallinna sihikindlast liikumisest rohelisema ja vastutustundlikuma linna suunas. See on ühtlasi selge signaal teistele linnadele Euroopas: ringmajanduslike põhimõtete rakendamine kõigis linnaelu aspektides on vajalik ja ka teostatav». Kõlab ilusalt, nõustun, kuid teema on tunduvalt laiem, kui lihtsalt ideoloogiliste hingestatud hüüdlausete tegemine. Ükskõik kui ilusalt need ka ei kõla. See on lihtsalt läbimõtlemata idee. Kohe põhjendan.