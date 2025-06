Tarmo Soomere Newtoni seadusi ei saa direktiividega muuta – kaine mõistus peab võitma

Loodus on olnud siin kaua aega enne meid. Ka enne viimaseid jääaegu. Seetõttu ei võlgne loodus meile mitte midagi. Küll aga võlgneme meie. Võlgneme palju. Looduse selgroo moodustavad ökosüsteemid. Globaalselt on need suutnud planeedi nii ümber kujundada, et kärekülma, keskmise temperatuuriga -18-kraadise keskkonna asemel on meil eluks sobiv 15-kraadine Maa atmosfäär. See muutus sündis ammu enne, kui inimene areenile astus ja hõlmab kogu Maad.