Toomas Alatalu Kremli liitlaste read hõrenevad

Ehkki Kremli enda suhtluses teiste riikidega valitses järgnevatel aastatel väljaütlemistes veel teatud vaoshoitus, on 2022. aastast peale mängu pandud kõik, et valed oma tegude õigustamiseks peale jääksid. Osaliselt on see õnnestunud, sest tegu on suurriigiga, kes käsikäes teiste suurtega tõesti ühe kurjami hävitas ja toetas hiljem teiste suurriikide kolooniarahvaste iseseisvumist. Paraku ei nõudnud nood teised vabadust Vene impeeriumi rahvastele ja vaatasid aastaid pealt Moskva sõjalist märatsemist nn sotsialismileeris. Nii oli mugav, sest loodeti, et kahe suure sõja koledused pööravad kõik, ka Venemaa rahu-usku ja tüliküsimusi ei lahendata enam jõuga.