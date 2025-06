ERKKI BAHOVSKI Sündmused Hispaanias võivad kägistada Eesti keelepoliitika

Pole mingi saladus, et Euroopa Liidus on kõik kõigega seotud. Hispaania sisepoliitiline kriis võib – aga ei pea seda tegema – paisuda üleeuroopaliseks või ka Eesti-siseseks. Võibolla on hirmul suured silmad, aga parem praegu kirjutada kui tagantjärele tark olla, ütleb arvamustoimetaja Erkki Bahovski päevakommentaaris.