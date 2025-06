RAINER SAKS Putini raketinälg – kui palju suudavad venelased tegelikult toota?

Lisaks tulistati välja kümme raketti X-101 strateegilistelt pommitajatelt ehk rünnakus osales maksimaalselt viis strateegilist pommitajat. Veel kasutati kolme X-22 raketti, mis startisid ilmselt Tu-22M3 pommitajatelt Musta mere kohal, kahte radarivastast raketti X-31P ja ühte tiibraketti X-35, mis startis okupeeritud Krimmist. Musta mere piirkonnast tulistatud rakettidega rünnati Odessa piirkonda, kuid näib, et sihtmärkideni need ei jõudnud. Kinžali raketid ja tiibraketid suunati Rivne oblastisse Ukraina lennuvälja vastu ning tundub, et ka neil oli sihtmärkide tabamisega probleeme.