JUHTKIRI Droonide sõda – ka Eestis

Vahepeal tuleb küsida, mis on reaalsus. See küsimus pole esitatud mingis tunnetusfilosoofia võtmes, vaid Ukraina sõja kontekstis. Me näeme, kuidas Ukraina sõda on teinud läbi mitmeid faase – mullu rääkisime pigem mürskudest, nüüd aga on järjest enam päevakorda tõusnud droonid. Pärast Ukraina edukat droonirünnakut Vene strateegilise lennuväe pihta on see relvaliik ilmutanud ka oma strateegilist potentsiaali.