PEETER ESPAK Kui keegi näeks, mis toimub tüdrukutega – avaneb üks jälgimaid ideoloogiaprojekte

Viimasel aastal ja eriti kuudel on erinevates rahvusvahelistes sageli progressivistliku suunitlusega maailma ajalehtedes (nagu the Guardian) ja ka eri aktivistidegruppides olnud märgata selgelt sarnaseid kuvandeid ja märksõnu kasutavat ideoloogilist kampaaniat, mis on suunatud «mehelikkuse» väidetava radikaliseerumise ja selle ohtlikkuse-vägivaldsuse vastu rahvast hoiatama. [1] Seeläbi kutsutakse ühiskonnas ja eriti haridussüsteemis vastavateemalisi teavituskampaaniaid või isegi agitatsiooni korraldama.