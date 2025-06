Arvestades, et Vene armee ei ole seni suutnud väga jõulisi rünnakuid vastuseks Ukraina rünnakule korraldada, on oht uuteks suurteks rünnakuteks olemas. Millegipärast on Venemaa hakanud manipuleerima vangide vahetuse teemaga ja näib, et sellega soovitakse ehitada üles mingit suuremat vahejuhtumit, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks.