VLADIMIR JUŠKIN Ka Putinil on Ämblikuvõrk ja ta suunab selle Euroopa pihta

Maailma ajakirjandus kajastab aktiivselt Ukraina rünnakuid Venemaa strateegiliste pommituslennukite baasidele. Kennani instituudi endine direktor William Pomerantz kirjutab: «Kiiev on taas tõestanud, et ta moderniseerib edukalt oma armeed ka sõja ajal, et tal on tugev luure, mis suudab planeerida ja ellu viia suuremahulisi operatsioone sügaval vaenlase tagalas, et ta kasutab tõhusalt uut tüüpi relvi, et ta mõistab nüüdisaegse sõjapidamise põhimõtteid palju paremini kui Moskva ja on võimeline minimaalsete vahenditega andma võimsaid lööke.»