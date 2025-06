Paar näidet. Esiteks, juba mõnda aega madistavad Läti-Valgevene piiril piirivalvurid sissetungijatega. Ehkki sellest pole meedias palju räägitud, toimub sealsel piiril sadakond ületuskatset päevas ning on põhjust arvata, et Valgevene võimud toetavad igati piiririkkujaid.

Teiseks, neljapäeval arutas Saeima «deklaratsiooni kriminaalsest venestamisest», mille käigus võttis sõna saadik Aleksejs Roslikovs. Ta läks oma kõnes üle vene keelele, mis pole Läti parlamendis lubatud ning hüüdis vene keeles veel lõpetuseks: «Meid on rohkem! Vene keel on meie keel!» Vahejuhtum lõppes Roslikovsi väljaheitmisega saalist.

Seetõttu lätlased tajuvad praegu, et kaalul on palju ning valimisaktiivsus on olnud varasemate kordadega võrreldes kõrgem. Elektroonilist hääletust ei kasutata, kuna seda ei peeta turvaliseks. Ööl vastu pühapäeva otsustas Läti keskvalimiskomisjon, et kõik antud hääled loetakse üle käsitsi, kuna automaatne häältelugemissüsteem on osutunud aeglaseks ja selle toimimises on ilmnenud mingeid probleeme.

Peame Läti sündmusi tähelepanelikult jälgima. Kõik, mis toimub meie lõunanaabrite juures praegu, toimub varem või hiljem ka meil.

Esialgsete andmete järgi pühapäeva õhtul on teada, et Riias on võitnud rahvuskonservatiivid, sotsiaaldemokraatlike vaadetega Progressiivid on jäänud teisele kohale ning kolmandale kohale Rahvuslaste Liit. Seega kardetud pööret ida suunas ei oe toimumas.