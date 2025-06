Samas räägivad faktid teist keelt. 2023. aasta avaliku teenistuse aastaraamatu andmetel on kõrgharidusega ametnikke 65 protsenti, samal ajal kui kogu Eesti tööhõivelises elanikkonnas on see näitaja 43 protsenti. Ametnike seas on selgelt rohkem kõrgharidusega inimesi, mis viitab avaliku sektori pädevusele ja professionaalsusele.

Ametnikke seostatakse sageli bürokraatia esindajatena, kelle ülesanne on reeglite täitmise kontrollimine. Samas jäetakse tähelepanuta, et just reeglite järgimine loob riigile kuvandi, mis omakorda soodustab tootjate usaldusväärsust sise- ja välisturgudel. Eesti kaupade ja teenuste konkurentsivõime püsib tänu sellele, et siin toodetud tooted vastavad kehtivatele nõuetele ning nende tootmisprotsess on standardite kohane.