ÜLLE ERNITS Kuidas tagada Eestile õed, politseinikud, insenerid ja päästjad?

Rakenduskõrgkoolidest jõuavad tööturule spetsialistid, kelle töö hoiab meie elu igapäevaselt käigus – tervishoiutöötajad, päästjad, politseinikud, sotsiaalvaldkonna asjatundjad, insenerid ja paljude teiste elutähtsate valdkondade esindajad. Ilma nende panuseta ei ole võimalik tagada teenuseid, mida me kõik igapäevaselt vajame. Nende töö võib jääda kohati avalikkuse eest varju, kuid ometi sõltub just sellest paljude Eesti inimeste heaolu ja turvatunne.

Seetõttu ei saa me ka enam käsitleda rakenduskõrgharidust kui akadeemilise kõrghariduse «väiksemat venda». On aeg tunnistada, et rakenduskõrgharidus on Eesti haridussüsteemi strateegiliselt oluline tugisammas, sest just selle kaudu koolitatakse inimesed ametitesse, mille puudumine halvab kogu ühiskonna toimimise.