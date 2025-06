Kolmekordset kriminaalparteid on kergem hoida lühema lõa otsas. Ka eestkõnelejatega on nutune seis – ühel CVs Seliger, teisel plagiaat, kolmas on lausa vanatšaplõgin. Peakõneisik Mihhail Kõlvart ei suuda Esimese stuudio väitlustes püsida ei tempos ega teemas. Ja aina hullemaks läheb.