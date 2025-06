ERKKI KOORT Venemaa sõjaline plaan läänepiiril – täiuslik strateegia või Potjomkini küla

Venemaa on sõdinud Ukrainaga praeguseks 11 aastat. Peale Krimmi hõivamist algas lahingutegevus Ida-Ukrainas. Peamiselt said seal karastuse ja väljaõppe eriväed, kuid õhu ja mereväe panus oli peaaegu olematu. Selleks, et treenida ka teisi väeliike peale erivägede, sekkuti Süüria kodusõtta. Sealt lasti läbi ka suur osa Vene armee sõjaväepolitsei isikkoosseisust ning kokku osales neid seal erinevate aegade jooksul paarkümmend tuhat.