Sarnasele maailmanägemise lahknevusele juhib tähelepanu tuntud Briti ajaloolane ja kirjanik Simon Sebag Montefiore, keda laupäevases Postimehes intervjueerib arvamustoimetaja Ago Raudsepp. Montefiore on korduvalt rõhutanud, et ajaloo kirjutamine ei ole süütu tegevus: see on valikute tegemine. Kes räägib? Kelle vaatevinklist räägitakse? Millele tähelepanu pööratakse? Mis jäetakse rääkimata?

Montefiore hoiatab intervjuus, et iga ajalookirjutus peegeldab oma ajastut ja autori vaateid – ning just seetõttu võib ajalugu muutuda ohtlikuks relvaks. Ta on kirjeldanud, kuidas diktaatorid ja autoritaarsed juhid – Stalin, Hitler, Putin – on minevikku väänanud ja väänavad siiani, et õigustada oma tegusid. Ajalugu moonutatakse, et luua suuruslugusid, vaenlasi ja müüte, mis teenivad tänast võimu.