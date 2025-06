NÄDALA VASTAJA Ott Karulin hakkab otsima Viljandi kultuuriakadeemias tasakaalu

Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia on saanud uue direktori ja selleks ei pea koolimajast kaugemale vaatamagi – uueks juhiks on seni külalislektorina tegutsenud Ott Karulin. Teatriteaduse doktorikraadiga Karulin on mees kui orkester, sest lisaks on ta olnud Sirbi peatoimetaja, riigiametnik ja tegutsenud mitmesugustes kultuuri-nõukogudes.