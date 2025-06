ANU HELLENURME Kas relvad kaitsevad Eestimaad, kui inimesed nälga surevad?

President Alar Karis on öelnud: «Investeering kaitsevõimesse on investeering rahulikku tulevikku.» See sõnum väljendab selgelt Eesti julgeolekupõhimõtet: rahu on võimalik üksnes läbi teadliku valmisoleku. Sama loogika kehtib ka toidujulgeoleku puhul – kui meil puudub suutlikkus ise toitu toota, ei saa me tagada ka riigi tegelikku julgeolekut, toidujulgeolek on selle lahutamatu osa, kirjutab Anu Hellenurme, Eesti Maaülikooli nõukogu liige ja Eesti Tõusigade Aretusühistu juhatuse esimees.