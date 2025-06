TÕNU TRUBETSKY Iseseisev Saaremaa Hertsogiriik – lühiajaline Euroopa monarhia Esimese maailmasõja varjus

Saaremaa Hertsogiriik (7. detsember 1917 – 12. aprill 1918) ei olnud pelgalt Balti aadli meelevaldne unistus, vaid oma ajastu peegeldus, mille kaudu saame nüüd analüüsida, kuidas poliitiline segadus ja ideoloogiline vaakum võivad sünnitada uusi riikluse vorme. Ajalugu ei ole ainult võitjate lugu. See on samuti kaotajate lugu ning nende järeltulevatele põlvedele maha jäänud mõistatused, millest igaüks väärib valgustamist. Seepärast on aeg taasavastada 1917.–1918. aasta Saaremaa: selleks, et mõista, kust me tuleme – ja miks meie identiteet on just selline, nagu ta on.