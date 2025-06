AIVE HIIEPUU Kommunikatsioon – kas tõeline süüdlane või hoopis patuoinas?

Võtame näiteks Tallinna Haigla projekti. 2023. aastal kerkis esile kriitika, et projekteerimishanke koostamisel ei kaasatud piisavalt Eesti Arhitektide Liitu ega arste. Tallinna abilinnapea sõnul mindi hanke koostamisel mööda nii arhitektide kui ka arstide soovidest, mis tõi kaasa avaliku pahameele ja süüdistused halvas kommunikatsioonis.

Teine näide on seotud Eesti Töötukassaga. 2024. aasta alguses ilmnes, et töövõime hindamise protsessid olid paljudele inimestele segased ja keerulised. Kuigi töötukassa pakkus nõustamisteenuseid, jäi paljudele aga mulje, et info ei jõudnud nendeni õigel ajal või arusaadaval viisil.