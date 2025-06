SILVER KUUSIK Valitsus ohverdas Eesti oma jamade katteks odavaks vanglarendimaaks

Meie vanglate täituvus on viimastel aastatel märgatavalt vähenenud. 2023. aastal langes kinnipeetavate arv alla 2000, samas kui vanglakohti on üle 3200. See tähendab, et pea pooled vanglakohad seisavad tühjana. Miks? Sest omal ajal, kui euroraha voolas Eestisse katkematu joana, otsustati seda betooni valada. Mitte kõige rumalam otsus sildade ja teede puhul, kuid Eesti demograafiline areng – ehk rahvastiku kahanemine – ei olnud ka siis prognoosimatu. Et koos elanikkonna vananemisega väheneb ka kinnipeetavate hulk, ei tohiks üllatada kedagi.

Kuid selle asemel, et teha väiksemast vangide hulgast rõõmustav järeldus, et Eesti on turvalisem maa, mis ei vaja nii palju vanglaid, vange ja vanglateenistujaid ning tõmmatagi vanglateenistust koomale, otsitakse hoopis vange, keda siia tuua. Praegune valitsus on küll valjuhäälselt rääkinud vajadusest kärpida valitsemiskulusid, kuid kui viimaks leidub lihtne võimalus – tõmmata vanglasektorit koomale – ei haarata sellest kinni. Miks? Ilmselt on ametkondlikud huvid mängus. Ei taha ju keegi, et just tema valdkonda kärbitaks. Seda ka siis mitte, kui valdkond on ülepaisutatud ning kahandamine oleks mõistlik.