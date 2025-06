Tartu vangla roll ulatub palju kaugemale tavapärasest kinnipidamiskohast. Tegemist on tänapäevase kinnise kambervanglaga, millel on lisaks ka avavangla osa ning ööpäevaringne arestimaja. Praegu on seal ligi 300 kinnipeetavat, samas kui vangla koguvõimekus on 933 kohta. Üle 600 koha seisab tühjana – see on märkimisväärne ressurss, mida tuleks targalt kasutada.