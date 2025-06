Alkohol on tervist laastav sõltuvusaine, mille liigtarvitamise tõttu on mustmiljon inimest oma õnnetu lõpu leidnud. Nõukogude Liidus korraldati mitmeid kampaaniaid viinakuradist jagu saamiseks, ent kasinate valikuvõimaluste tõttu jäi pudel sageli ainsaks käepäraseks vahendiks, et leida unustust elu hallusest.