AK Populistidele ja vene erakondadele ennustatakse Riia volikogus valimisvõitu

Nii valimisaktiivsust kui ka -tulemusi võivad muuta vahetult valimiste eel toimuvad teledebatid. Nagu Eestis, on ka Lätis suurimaks kohalike omavalitsuste (KOV) valimiste meediatähelepanu magnetiks pealinnas toimuv. Erinevalt ülejäänud Lätist, kus linna või maakonna nõukogus valitakse 15–23 saadiku mandaati, on Riia linnavalitsuses 60 kohta.

Kokku on 7. juuni KOV valimistel 1 380 186 registreeritud valijat, kes valivad 42 Läti maakonnas ja linnas 731 rahvasaadikut. 731 kohale on 5925 kandidaati, kellest 38,7 protsenti on naised ja 61,3 protsenti mehed. Neli n-ö valdavat kandidaatide vanusegruppi on vastavalt 41–50 aastat (26 protsenti), 51–60 aastat (23,7 protsenti), 31–40 aastat (23,4 protsenti) ja 61–70 aastat (14 protsenti). Tänavu on Läti poliitikas näha põlvkondade vahetust, noorem põlvkond vahetab vanema järk-järgult välja.