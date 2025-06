JUHTKIRI Tartu – Euroopa vanglapealinn

Ideel on pragmaatilisi külgi: Rootsi vanglad on ülekoormatud ning Eesti võime vange vastu võtta on tehniliselt olemas, sest meil on vangide arv aasta-aastalt vähenenud ning omaaegse kinnipeetavate hulga jaoks ehitatud vanglad on pooltühjad. Kuid vaatamata rahalisele kasule – saaksime aastas üle 30 miljoni euro – on see ettepanek Eesti jaoks mainekujunduslikult ohtlik. Me ei tohiks nõustuda ideega muutuda Põhjamaade sunnitöölaagriks.