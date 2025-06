LOODUSFOTO Kuhu kadusid kullerkupud?

Kullerkupp on küll püsik, aga ühe taime eluiga (keskmiselt viis aastat) on püsiku kohta lühike. Nii sõltub kullerkupu käekäik seemnetega paljunemisest ja see omakorda tolmlemise edukusest. Kullerkupu õis on aga erandlik – kui enamikul õistaimedest on õis avatud ja pääs õie südamesse kõigile tolmeldajatele valla, siis tema õis on kuldsete tupplehtede vahele suletud tsitadell. Kollane kuppel püsib tihkelt koos ning hoiab kiivalt emakat ja tolmukat põues.