Tuttav palub minu numbrit. (See on muidugi kokkusattumus, et just nägin värava juures temaga seotud organisatsiooni inimesi). Mõtlen: ju siis nägi mind, midagi on vaja… saadan. Mitte midagi erakordset numbri küsimises ei ole.

Selle peale Facebooki-sõber kirjutab mulle, et temal on seal mingi loosimine, kahepeale, mõtles minule. Kohe tuleb mulle SMS numbriga, et umbes kinnitada, et mina olen mina. Tundub pisut veider. Aga vaatan üle, et sõber on ikka see sõber. Meie vana kirjavahetus on ilusti ees. Mõtlen, et äkki tema organisatsioon otsustas tõesti nii veidral viisil loosimise korraldada. Mõtlen veel, et imelik täiskasvanud inimene, aga tegeleb selliste mängudega. Aga siiski see tundub endiselt võimalik. Ja peamine: mul tekib veider süütunne, et kuidas sa head inimest, kes sind poliitikas olles toetas, heategevuses toetas, raamatu ostis, järsult ei usalda. Alles kontserdil tehti sinust ka suurt «believerit».