AK KIRJANDUSKOOL Sõber Jankel ja metafüüsiline Enno

Ilmselt ei ole teist Eesti luuletajat, kelle loomingut tema kaasaegsed kriitikud (Tuglas, Suits, Liiv jt) on nii karmilt maha teinud ja kes sellele vaatamata on end rahva südamesse kirjutanud ning saanud osaks Eesti luuleklassikast. Enno on ka üks neid autoreid, kelle luulet on laialdaselt viisistatud ja kelle laulud (nii ta nimetas oma luuletusi) on toitnud eesti hinge kõige sellega, mille kohta võib öelda igatsuslik, ülevalt valus või nukker.