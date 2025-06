Kas olete näinud seda hämmastavat fotot: poolpaljas, ainult pükstes Putin hobuse seljas? Moskvast kaugel, mägises Tõvas on see vene kauboi täies elujõus!

On 2009. aasta. Putin on 56-aastane. Tal seisavad ees aastad täis imperaatorlikku võimu, rahva armastust, sõda Ukrainas. Putin hobuse seljas – see on võitja. Venemaa armus lihaselisse kangelasse. Tüdrukud valisid ta oma Kremli peigmeheks ja laulsid temast laule. See pilt on iseenda superpropaganda.