PRIIT HÕBEMÄGI Postimees: kvaliteetne ja innovaatiline

Postimees on Eesti vanim ja hetkel ainus kvaliteetpäevaleht. See paneb meile suure kohustuse oma riigi, rahva ja ajaloo ees. Paberil ilmuv Postimees on täna see väljaanne, mis igapäevaselt, paberile trükituna ja lõpetatud kujul jäädvustab ajaloo jaoks need olulised sündmused, mille toimetus on välja valinud. Saja või kahesaja aasta pärast, kauges tulevikus, hakkavad ajaloolased Postimehe artiklite kaudu uurima, kuidas kunagi ammu elu Eestimaal käis.