JAVAD KEYPOUR Mida arvata tagantjärele Eesti reaktsioonist tanker Jaguari teemal?

Eesti mereväe reageering naftatankeri Argent/Jaguar seilamisele Läänemerel on kutsunud esile terava poleemika – iseäranis seetõttu, et sellega kaasnes Venemaa hävituslennuki sissetung Eesti õhuruumi, millele vaid mõni päev hiljem järgnes Venemaa-poolne Eesti põlevkiviõli vedava Kreeka tankeri Green Admire hõivamine. Eesti tegutsemist antud olukorras on iseloomustatud kui ebaõnnestumist, mis peegeldab operatiivseid puudujääke, samas on seda kirjeldatud ka kui ohtlikku provokatsiooni, kirjutab energiajulgeoleku ekspert ja Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi lektor Javad Keypour.