Üllatav ei ole mitte see, et Venemaa korraldab alles mitu päeva hiljem esimese vasturünnaku, vaid see, et enne peeti vajalikuks helistada USA presidendile. Probleem on ilmselt selles, et Venemaa ressursid ei võimalda edukalt ja nähtavalt rünnata sõjalisi objekte, nagu tegi Ukraina. Nii nagu tavaliselt, korraldatakse raketirünnak mastaabi efekti saavutamiseks meedias Ukraina linnade keskustele. Kõne USA presidendile võimaldab võimendada rünnaku meediakajastust.