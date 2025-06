Milline on Rootsi huvi?

Rootsi kurjategijatest ligi kolmandik on praeguseks välisriikide kurjategijad, peamiselt gängikuritegevus on Rootsis olemasolevad üle 7000 vanglakohta täis ajanud ning see sunnib otsima alternatiive. Lisaks maksaks Rootsi riigile vangide ülalpidamine Rootsis rohkem kui Eestis. See on nende vaates ratsionaalne. Kuid on ka Eesti vaatekoht. Eesti ei peaks alljärgnevatel põhjustel seda kohustust endale võtma.