Venemaa agressioon Ukrainas pole pelgalt sõjaline konflikt – see on sõjakurjategija, autokraatliku diktaatori Vladimir Putini viimane, meeleheitlik katse hoida kinni troonist, mis on hakanud ta jalge all kõikuma, kirjutab endine poliitik ja sõjaväelane Jüri Toomepuu.