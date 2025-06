HENRI ZEIGO Prantslaste joonistatud mees võib veel üllatada

Bardella tõusva reitingu taga on mitu põhjust. Üks peamisi ajendeid on kindlasti paremäärmusliku liikumise käilakuju Marine Le Peni kohtuotsus, mis on president Emmanuel Macroni igipõlise rivaali edasise poliitilise karjääri küsimärgi alla seadnud. Ehkki päris maha ei maksa staažikat naispoliitikut kanda, on see siiski edasiste pingete allikaks.

Alahinnata ei maksa ka värskete küsitluste mõju, mis asetasid Le Peni ja Bardella toetuse samale pulgale. Kuid veelgi olulisem on asjaolu, et valijad on sisuliselt näidanud valmisolekut vahetada kolmel varasemal presidendivalimisel kandideerinud Le Pen uuema näo vastu. Ka varasemad uuringud on juba potentsiaalselt mänginud ainuisikuliselt Bardella võimalustega saabuvatel presidendivalimistel, jättes Le Peni sootuks välja. Viimase andunud fännidele see mõistagi ei meeldinud ja edaspidi on neid kahte siiski koos vaadeldud.