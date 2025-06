TUUL SEPP Puukidest ja rohealadest linnades

Need kolm elementi – keskkond, inimeste heaolu ja majandus – ongi tegelikult jätkusuutliku arengu tähtsaimad valdkonnad. Kui aga varem nähti jätkusuutlikku arengut nn kolme jalaga taburetina, kus kõiki elemente kaaluti võrdsena, siis nüüdseks on aru saadud, et heas seisus keskkond on tegelikult hoopis püramiidi alumine aste, vundament, ilma milleta ei toimi jätkusuutlikult ei inimühiskond ega majandus.