KRISTEL VAINO Abielu pole tähtis, kuniks suhe lõppeb

Tänapäeval ei ole abielu alati suhte loomise juures keskse tähtsusega. Elatakse koos, kasvatatakse lapsi ja jagatakse elu, ilma et suhe oleks ametlikuks tehtud. Paljudele on see teadlik valik, mida rahvakeeli kutsutakse vabaabieluks. Siiski ei teadvustata sageli, millised on tagajärjed, kui see suhe lõppeb. Miskipärast eeldatakse abieluõiguslikku kaitset olukorras, kus abielu või kooselu pole kunagi ametlikult registreeritud, kirjutab Kristel Vaino, Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaat.