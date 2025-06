ALLAR JÕKS ja POLINA TŠERNJAK Eesti Jalgpalli Liidu juhtimine – kas aus mäng kõigile?

Tegemist on laiema küsimusega meie valitsemis- ja õiguskultuurist. Kas mittetegutsevate klubide osalemine liidu otsuste tegemises ja juhtimise kujundamisel on juriidiliselt korrektne paratamatus ehk JOKK või saab ja tuleb taolisi olukordi õiguslike vahendite abiga vältida? Kuivõrd on seadustes pigem napisõnaliselt kirjas MTÜ liikmete hääletamise piirangute kohta, siis tuleb vastuseid otsida eeskätt alaliidu põhikirjast.