Hetkel, mil spordijuhtimisest saab ideoloogiliselt raevutsev isikliku maailmavaate kehtestamine, on spordiga lõpp ja algab (onupoja)poliitika. Mittetulundusühingute juhtimine pole mingi meelakkumine – isegi kui seal liigub raha –, pigem on see oma elu ja vabatahtliku töö pühendamine alale, mida sa armastada ja milleta sa elada ei suuda.

Valimisvõitluse kuldreegel on, et uuel on värskuse, vanal kogemuse eelis. Valdavalt närtsib uus kiiremini, kui valijad hallis unes oskavad ette kujutada (ei pea mainima ühegi erakonna nime, et mitu sellist meelde tuleks), vana kipub sõitma edasi samades rööbastes, mis ta ise on sisse sõitnud. Alati ei ole see sugugi halb, sest uus võib olla hullem.