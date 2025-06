MART KULDKEPP Venemaa on ennast üsna ebamugavasse nurka mänginud

Pole kahtlust, et Vene poole senise venitustaktika taga on olnud usk omaenese põhimõttelisse võitmatusse, mida seni on edukalt maha müüdud ka igat masti lääne vaatlejatele, Donald Trumpiga eesotsas. Nii valusa vastutegevuse mõjul lööb narratiiv, et Venemaa võidab lõpuks niikuinii ning rahu on võimalik ainult agressori poolt ette pandud tingimusel, aga paratamatult kõikuma ning tõmbab endaga kaasa ka ülejäänud Vene propaganda kaardimajakese.

Nõnda on lisaks Vene sõjalise võimekuse kriitikavabale ülehindamisele järjest keerulisem tõsiselt võtta ka jutupunkte, et tegemist pole mitte täiemahulise sõja, vaid piiratud sõjalise erioperatsiooniga, mida viiakse läbi justkui üks käsi seljataha seotud – või et tegelikult pole Ukrainat iseseisva riigina olemaski; tegemist on pelgalt Ameerika imperialistide käsutäitjaga ja tõeline sõda käib hoopis mingisuguse kollektiivse läänega. Selles mõttes on ukrainlaste edukad erioperatsioonid ebameeldivaks üllatuseks ka praegusele USA administratsioonile, kuna võimendavad Venemaal juba niigi levinud paranoiat, et Trumpi näiliselt Venemaa-sõbralik poliitika on tegelikult hoolikalt läbimõeldud lõks.