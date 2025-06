RAINER SAKS Krimmitatarlaste esindaja: Kertši sild hävitatakse lähemal ajal

SBU teatel viidi seekord erioperatsiooni käigus silla kandetaladele lõhkeaine vee alla ning vähemalt üks lõhkekeha õnnestus eile varahommikul plahvatama panna. Plahvatus on selgelt üles filmitud ja avalikkusele edastatud. Sellest, kuidas lõhkekeha sillale toimetati, SBU ei kõnele. Teatatakse ainult, et pommi võimsus vastas 1100 kg trotüüli lõhkejõule. Seni olemasoleva teabe kohaselt sild palju kannatada ei saanud. Kell 14.50 teatati uuest plahvatusest silla piirkonnas. Vene sotsiaalmeediakanalites ilmusid teated, et silda rünnati veealuste droonidega, millele hiljem lisandusid pealveedroonid.