JUHTKIRI Puurida või mitte puurida?

Ettevõtja kinnitab, et on teinud kõik korrektselt ning formaalselt see võib-olla nii ongi. Ent süvapuurkaevu rajamisele pole eelnenud piisavat keskkonnamõjude hinnangut. Uuringud enne kopa maasselöömist on viimasel ajal poolikuks jäänud mitmel pool Eestis. Näiteks kaebavad Maardu biogaasitehase naabruses elavad inimesed ebameeldiva haisu üle. Kui Postimees enne tehase rajamist võimaliku haisu küsimuse tõstatas, kinnitati meile, et mitte mingeid probleeme ei ilmne.

Või võtame Viljandisse spaahotelli rajamise näite. Peale vaidlusi alanud ehituse tagajärjel on ümbruskonna elanike kaevud kuivaks jäänud ning räägitakse ka maa vajumisest. Kirjeldatud juhtumite ühiseks nimetajaks on puuduvad põhjalikud keskkonnamõjude uuringud.

Väimela juhtumi muudab veelgi kahetsusväärsemaks asjaolu, et ametkonnad üritavad vastutust üksteisele veeretada. Keskkonnamõju hinnangu tellimine kuulub terviseameti meelest kohaliku omavalitsuse pädevusse ning mis puutub võimalikku väävelvesiniku pihkumist õhku, siis suunas amet küsimuse edasi keskkonnaametile, sest terviseamet ei tee järelevalvet välisõhu kvaliteedi üle. Võru vallavanema meelest peaks uuringutega tegelema aga just keskkonnaamet või terviseamet, kuna vallal puudub vajalik võimekus. Mida nad teha saavad, on üksnes nuusutada, kas haiseb mädamuna järele või mitte.

Suuremate objektide keskkonnamõju tuleb uurida ikkagi enne nende ehitamist ning nii selles kui järelevalves peavad olema vastutavad riiklikud ametkonnad.

Seetõttu kannatavad kõik. Kannatavad ettevõtjad, kes on juba üksjagu raha investeerinud, kannatavad kohalikud elanikud, kes peavad taluma haisu või kuivanud kaeve ning hädas on omavalitsusedki, kes peavad jooksvalt lahendusi leidma. Viljandis on omavalitsus otsustanud veeta jäänud majapidamised ühendada (ehitaja raha eest) linna veevärgiga.