Briti ajaloolane ja kirjanik, Eesti sõber ning Venemaa ja Nõukogude Liidu ajaloo asjatundja Simon Sebag Montefiore alustab järjekordse raamatu kirjutamist väga vara hommikul väga valju muusika ja väga kange kohviga.

Ta ütleb, et raamatu kirjutamine on natuke nagu armumine. «Sa ei saa hästi magada ja muretsed selle pärast kogu aeg. Pinge on tohutu.» Seda suurem on rõõm materjali vormimisest ja valdamisest.

Aga kõige parem on tunne siis, kui raamat on juba lendu tõusnud. «Käia maailmas ringi, tulla Eestisse, rääkida sellest ja teada, et sa ei pea seda enam kunagi kirjutama,» kiidab ta.

Detsembris tuli Eestis välja Sebag Montefiore’i seni viimane raamat «See maailm. Perekond ja ajalugu». Alates jaanuarist olen ma püüdnud autoriga intervjuud teha. Maikuu eelviimasel päeval see lõpuks õnnestuski, kui maailmakuulus ajaloolane tuli Eestisse kirjandusfestivalile HeadRead.