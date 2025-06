KOIT RAUD Kiirtee Tallinnasse tuleb ära kaotada, siis läheb elu maal käima

Niisiis käiks see nii, et veidi paremal järjel olev KOV loodab ära meelitada kehvemal järjel oleva KOVi rahvast ja esimesest veel paremal järjel olev KOV tahaks käpa peale panna mõlema kehvemal järjel oleva KOVi tublidele elanikele. Ehk teisisõnu – peateemaks on, kuidas üksteise tagant maksumaksjaid varastada, et oma valla maksutulusid kasvatada. Ärameelitatavad maksumaksjad, kui neil vähegi võimalusi ja valikut on, lähevad aga hoopiski maakonnakeskusse või Tallinna kuldse ringi sisse, aga mitte järgmisse hääbuvasse valda.