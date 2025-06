TARVO MADSEN Üks mees, üks ajastu: aitab küll, härra Pohlak

Jalgpall ei ole lihtsalt mäng. See on identiteet, kirg ja kultuur. See ühendab kogukondi, loob sõprussidemeid ja defineerib mõnes riigis suisa tervet ühiskonda. Paljudes riikides on jalgpall sügavalt põimunud rahvuslikku olemusse. Ka Eestis puudutab see ala oma erisugusel moel umbes 300 000 inimest – kes mängib ise, kes viib lapsi trenni, kes elab kaasa tribüünil või teleri ees.

Eesti Jalgpalli Liidu presidendivalimistest on kujunemas midagi enamat kui pelk juhtide vahetus. See on põhimõtteline valik kahe maailmavaate vahel. Ühel pool on Aivar Pohlak – aastakümneid jalgpalli juhtinud mees, kelle ümber on kogunenud hulk küsimusi, skandaale ja süüdistusi. Teisel pool on Ragnar Klavan – rahvuskoondise endine kapten, Eesti läbi aegade edukaim jalgpallur, kes soovib tuua liitu läbipaistvust, professionaalsust ja uut hingamist.