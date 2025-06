Ukraina andis agressorile efektse ja hävitava löögi viiel lennuväljal, koguni Ida-Siberis, kahjustades tõenäoliselt kümneid ülihinnalisi lennuvahendeid. Ei ole enam vahet, kas hinnatav kahju on 2 või 7 miljardit eurot või dollarit. Tähtis on see, et Venemaa võime Ukrainat rünnata distantsilt, strateegiliste pommitajatega, nagu ka õhust luure, seire ja sihtimise võime, on tublisti vähenenud, kirjutab riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200)